Stewardess sterft na val uit vliegtuig

Volgens de eerste berichten was de stewardess het toestel van Emirates aan het voorbereiden voor het boarden toen het incident gebeurde. „Een lid van het cabinepersoneel is per ongeluk door een open deur gevallen tijdens de voorbereiding van het vliegtuig”, zo meldt Emirates zelf.

De stewardess, van wie de nationaliteit niet bekendgemaakt is, liep daarbij zware verwondingen op. Ze werd woensdagavond met spoed naar een lokaal ziekenhuis gebracht, waar ze niet veel later overleed.

De luchtvaartautoriteiten van Oeganda zullen een onderzoek starten naar het incident. Luchtvaartmaatschappij Emirates belooft volledige medewerking.