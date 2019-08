Importplafond voor buitenlands afval

Het importplafond houdt in dat er geen nieuwe contracten kunnen worden afgesloten om buitenlands afval in Nederland te verbranden. Den Haag hield zich tot nu toe afzijdig in de crisis rond AEB, maar daar komt nu verandering in.

„Afvalbeleid is een verantwoordelijkheid van gemeenten, maar de problemen bij het AEB laten zien, dat ook een lokale crisis landelijk tot zorgen kan leiden”, zegt Van Veldhoven. „Ik vind dat ons afvalbeheer toekomstbestendiger moet worden, en ik ga bezien wat daar voor nodig is. Intussen zijn alle betrokken partijen aan het kijken welke maatregelen nu nodig zijn om de situatie in Amsterdam op te lossen. Dit tijdelijke importplafond helpt daarbij.”

Aan een echte oplossing voor AEB wordt nog gewerkt. Dat kan nog wel even duren, want de Amsterdamse gemeenteraad spreekt pas halverwege september over de kwestie. Gisteren werd duidelijk dat de afvalverwerker op korte termijn waarschijnlijk miljoenen euro’s extra steun nodig heeft om niet failliet te gaan.