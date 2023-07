16-jarige hiker raakt groep kwijt, maar vindt zelf de weg weer terug in Canadese wildernis

Op de East Canyon-route raakte Wang haar wandelgroep uit het oog. Ze probeerden haar nog te vinden, maar het meisje bleek spoorloos verdwenen waarop de politie werd gebeld. De tiener liep in haar eentje dagenlang door de wildernis. „Ze is gezond, ze is gelukkig en ze is weer bij haar familie”, aldus een opgeluchte politiewoordvoerster.

Het meisje had gelukkig een voorraad voedsel en water bij zich in haar backpack. Ze bracht twee nachten door op een berg waar ze een plekje had gevonden om uit te rusten. Via een beekje vond ze het pad terug waarvan ze eerder bergafwaarts verdwaalde.

Het meisje was wel „extreem vermoeid en pijnlijk gebeten door muggen” toen ze eindelijk werd aangetroffen, zegt staf-sergeant Keith Schendel. „Ze gaat wat tijd nemen om uit te rusten en daarna zullen we nog uitzoeken waar ze precies de verkeerde afslag heeft genomen.” Volgens Canadese media zochten zestien teams meer dan twee dagen lang naar Wang.