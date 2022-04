Na twee jaar (en op sommige plekken drie jaar) weer paasvuren in Nederland

Premium Buitenland

Vechten om eten en elk halfuur een bom: inwoners van Marioepol zitten vast in ’hel op aarde’

In havenstad Marioepol valt de ene bom na de andere. Maar dat is zelfs bijna bijzaak geworden in de stad zonder water, zonder voedsel en zonder elektriciteit. De inwoners zitten afgesloten van de rest van de wereld en proberen te overleven in ’middeleeuwse omstandigheden’. ,,Het is de hel op aarde”,...