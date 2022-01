Gokverslaafde vrouw (33) haalt stiekem duizenden euro’s van rekening partner

Binnenland

Acht maanden celstraf voor man die politieagent doodreed

De 37-jarige man die in oktober 2020 een politieagent doodreed op een provinciale weg in Nuenen, heeft daarvoor een celstraf van acht maanden gekregen, waarvan zes voorwaardelijk. Daarnaast kreeg hij een taakstraf van 240 uur opgelegd. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch woensdag bepaald.