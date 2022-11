Kroongetuige Marengo: ik vind niks meer belangrijk

In de zwaarbeveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp wordt de kroongetuige gehoord in de zaak van Saïd R., de vermeende rechterhand van Ridouan Taghi, hoofdverdachte in de omvangrijke strafzaak. Sinds begin 2018 bekend werd dat B. zich als kroongetuige had gemeld, zijn zijn onschuldige broer, advocaat en vertrouwenspersoon Peter R. de Vries vermoord.

De advocaten van R. bevroegen de kroongetuige naar zijn beweegredenen om over te stappen naar justitie. „Voor mij was het toen belangrijk om te weten hoe lang ik uiteindelijk zou moeten zitten”, zei hij, doelend op de regeling dat een kroongetuige strafvermindering kan krijgen. „En nu?” vroeg advocaat Robert van ’t Land. B. gaf daarop met een zucht aan dat voor hem nu niets meer belangrijk is. Na vervolgvragen van de advocaat werd van meerdere kanten ingegrepen.

B. wilde daarna zelf toch nog wat zeggen. „U stelt mij een persoonlijke vraag. Ik sta er nu anders in dan vijf jaar geleden. U kunt zelf wel invullen waarom.”