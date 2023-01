Schrijfster die haar eigen dood in scène zette, blijkt springlevend: ’Dit is psychotisch’

De naam Susan Meachen zal niet onmiddellijk een belletje laten rinkelen bij het grote publiek. De dame van middelbare leeftijd schreef romannetjes met ronkende namen zoals ’Hem verliezen en jou vinden’ of ’Mijn kalverliefde’. Ze gaf de boeken in eigen beheer uit.

Tot ze plots in 2020 in een lange Facebookpost liet weten dat ze worstelde met zelfmoordgedachten en dat ze een zelfmoordpoging ondernomen had omdat ze gepest werd door andere romanschrijvers. Ze schreef dat ze eraan onderdoor ging. Enkele weken later volgde een post van Meachens dochter. Die verklaarde dat haar moeder zelfmoord gepleegd had. De dochter verwees expliciet naar de pesterijen door andere schrijvers.

Geldinzameling

Fans waren geschokt door de plotse dood van de schrijfster. Er werd geld ingezameld voor de begrafenis, er werd gedoneerd voor zelfmoordpreventie en haar laatste boeken werden gratis geëdit om dan postuum uitgegeven te worden. Haar Facebookpagina bleef ondertussen een soort van herdenkingspagina.

Tot deze week. Toen Susan haar pen weer oppakte en in een besloten groep verklaarde: „Ik heb lang nagedacht over hoe ik dit zou verwoorden. Er zullen veel vragen zijn en mensen zullen de groep verlaten. Ik had bijna zelfmoord gepleegd. Mijn familie is door een vreselijke tijd gegaan en zij hebben gedaan wat zij dachten dat het beste voor mij was. Ik ben nu op een goede plek in mijn leven en ik wil weer gaan schrijven. Laat het plezier beginnen.”

Niet onbegrijpelijk viel de verklaring van de doodgewaande schrijfster niet in goede aarde bij de fans. Die stelden heel wat vragen. Waar is het geld dat is opgehaald voor haar begrafenis eigenlijk heen gegaan? Was dit allemaal een truc om de verkoop van een postuum boek te laten stijgen? Hoe kon ze leven met de schuld die werd gelegd bij andere auteurs die van pesterijen werden beschuldigd?

Nieuw profiel

Samantha A. Cole, een andere romanauteur, zei in een Facebookpost dat ze geschokt en woedend is, en het gevoel heeft alsof ze „in haar buik is getrapt” na het nieuws. Cole sprak in 2020 namelijk openlijk over het ondervinden van pesterijen vanuit de literaire gemeenschap na Meachens dood. „We rouwden om het verlies van een vrouw die we als een vriendin beschouwden”, zei ze in een Facebookpost. „Maar dit is psychotisch.”

Sinds de aankondiging zijn er theorieën naar boven gekomen die suggereren dat Meachen zich vol in het zicht verborgen hield. Cole en andere auteurs ontdekten namelijk een ander Facebookaccount onder de naam T.N. Steele. Ook deze zat in de besloten auteursgroep en gebruikte dezelfde stijl als Meachen. Ook de geboortedatum en trouwdatum van Steele kwamen overeen met die van Meachen.

