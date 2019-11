Man (35) aangehouden voor steekpartij Den Haag

Volgens de politie heeft de man geen vaste woon- of verblijfplaats. ,,Hij wordt overgebracht naar een politiebureau waar hij zal worden gehoord.” Hoe de politie de man op het spoor is gekomen, is nog onduidelijk. Hij wordt ervan verdacht drie tieners tijdens Black Friday vlak voor de Hudson’s Bay op de Grote Marktstraat te hebben neergestoken. Volgens de politie kenden de jongeren elkaar niet. De slachtoffers, een 13-jarige jongen uit Den Haag, en twee meisjes van 15 uit Alphen aan den Rijn en Leiderdorp moesten voor behandeling naar het ziekenhuis, maar konden daarna weer naar huis.

Sinds de steekpartij die vrijdagavond rond 19:45 uur plaatsvond was er een klopjacht gaande op de man. De politie liet weten alle middelen die zij tot haar beschikking heeft, zowel als onzichtbaar, in te zetten om de man te vinden. Het is volgens de politie nog onduidelijk wat de precieze toestand is van het incident. De man zelf zal meer moeten meer vertellen over wat zijn motief was.