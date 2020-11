Tieners botsen met auto tegen Friese brug: ’Dit had anders kunnen aflopen’

Het gaat om jongeren uit gemeenten uit de regio Heerenveen, Opsterland en Steenwijkerland. In het dorp gaat men er vanuit dat ze met een crossauto zonder kenteken avontuurlijk aan het rijden waren op de openbare weg en in een knik in de weg bij de brug een stuurfout maakten. De brandweer kwam eraan te pas de jeugdige slachtoffers uit hun benarde positie te bevrijden. Een van hen zat volgens een getuige een uur bekneld.

Janneke Vellinga en Theunis van der Meer nemen bij daglicht een kijkje bij de plek van het ongeval bij de Buorren en de Terhernsterdyk. Stukjes glas en wat zand zijn stille getuigen. „Ik stond net in de badkamer aan de straatkant. Ik belde gelijk 112”, aldus Vellinga. Ze zagen ter plekke drie jongens in nood. Van der Meer vult aan: „Ze waren aanspreekbaar en leken vooral beenletsel te hebben. Wel bij kennis, maar wel zijn er drie naar het ziekenhuis gebracht. Nadat die auto helemaal uit elkaar ging Het dak eraf om ze er goed uit te halen….” Getuigen zeggen dat de traumahelikopter niemand mee nam, maar het mobiel medisch team uit Groningen in actie kwam. „Er kwam rook uit de auto. Het had allemaal anders af kunnen lopen. Zo jong, ze hadden de baard nog niet in de keel…”

Er zat ook een vierde jongen in de auto, die er naar omstandigheden goed vanaf kwam en niet met de ambulance mee hoefde. Naaste buurman Carolus Nassette werd wakker van het geroezemoes op straat, waar de massale hulpverlening op gang kwam. „We hadden juist ’coronaproof’ gegeten met vrienden. Ik kwam erbij toen ze de auto al aan het weghalen waren”, aldus de dorpskapper. Het was heftig te zien. „Het dak was open en mensen konden de jongens horen schreeuwen.”

Een andere dorpsbewoonster hoorde de klap ook terwijl ze thuis was. „Het was zo stil op straat, toen de klap die extra hard leek te klinken. Je zou denken dat ze redelijk snel gingen. Vlak ervoor is een bult in de weg als drempel, dat voel je echt wel. Maar het is verleidelijk wat harder te rijden.”

De politie in Friesland spreekt zondagmiddag van ’een ernstig eenzijdig verkeersongeval’, met dus als opvallend element de minderjarigheid van betrokkenen. De oorzaak van de botsing was zondagmiddag nog in onderzoek en zal nog enige tijd duren, aldus een woordvoerster. Zo zijn de gewonden nog niet gehoord. Vanwege de leeftijd van de jongeren kan de politie ook later mogelijk niet veel kwijt over het nachtelijke incident.