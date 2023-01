Premium Het beste van De Telegraaf

Onrust in de Sahel: ’Het wordt elke maand slechter en einde is nog niet in zicht’

Door Ruud Elmendorp Kopieer naar clipboard

Niet alle milities zijn extremistisch zoals deze IS-strijders in Niger, maar ze gedijen wel allemaal op dezelfde voedingsbodem, gecreëerd door falende overheden. Ⓒ ANP/AFP

NAIROBI - Het leven van de bevolking in de West-Afrikaanse Sahel is volgens de Verenigde Naties opnieuw verslechterd vanwege de opkomst van extremistisch georiënteerde milities. Dat was de strekking tijdens een zitting van de Veiligheidsraad op 10 januari. Maar wie naar de kaart van Afrika kijkt ziet overal extremistische bewegingen opkomen. Moeten we ons zorgen maken?