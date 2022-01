Onbegrip over overschot in ’infra-kas’: ’De geldkraan moet nu open’

Buitenland

Belgische politie haalt extreem snelle step van de weg: ’Kan 104 kilometer per uur rijden’

De politie in het Belgische Mechelen heeft dinsdag een bestuurder van een extreem snelle step uit het verkeer gehaald. De dertiger reed met de step in zone waar 30 kilometer per uur is toegestaan met een snelheid van 43 kilometer per uur. Als snel bleek dat de opgevoerde step, die niet verzekerd was...