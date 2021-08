Premium Het beste van De Telegraaf

Heelal steeds voller Ruimtepuin ramt satelliet: ’Risico voor economie’

Door Koen Nederhof

Experts waarschuwen voor rondzwervend ruimtepuin, dat een risico vormt voor het ISS en satellieten. Ⓒ Foto 123RF

AMSTERDAM - Na maanden lijkt plots duidelijk waarom een Chinese klimaatsatelliet plots uit elkaar spatte. Een botsing in de ruimte met een stuk ruimtepuin is vermoedelijk de boosdoener. Experts waarschuwen voor de risico’s van dit soort ongelukken. Want de mens is meer dan ooit afhankelijk van satellieten.