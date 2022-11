Honderden woeste boeren voor Provinciehuis in Zwolle

Ze willen de gedeputeerden Ten Bolscher en De Bree en de Commissaris vd Koning Heidema buiten ontvangen. De provincie weigert tot dusverre en wil vijf van de boeren binnen ontvangen.

Overijsselse PAS-melders zijn radeloos. Het gaat om boeren die buiten hun schuld door de overheid in de problemen zijn gebracht. Ze konden eerder onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) projecten met weinig stikstofneerslag afdoen met een melding onder de Wet natuurbescherming. Daarvoor was geen vergunning nodig. Maar omdat de regeling in 2019 door de Raad van State ongeldig werd verklaard ontbreekt nu daarvoor de juridische grondslag. En nu worden 3 boeren door de gemeente Overijssel geconfronteerd met dwangmaatregelen. Massaal laten boeren deze woensdagmiddag zien dat ze dit niet pikken.

Bekijk ook: Boerenclubs proberen weer op één lijn te komen

Omdat provincies niet handhaafden, spande MOB (Mobilisation for the Environment) in provincies procedures aan, om via de rechter af te dwingen dat er toch gecontroleerd zou worden op de uitstoot. In de procedure tegen provincie Overijssel won MOB eerder dit jaar, vandaar dat deze provincie nu gedwongen is te handhaven.

Geen handhaving

In een brief op poten stellen de boeren vandaag dat er een oplossing gevonden zou worden voor de PAS-melders. „Belofte maakt schuld. Er mag door de provincie geen handhaving plaats gaan vinden en geen gedwongen opkoop van agrarische bedrijven”, staat in de brief.. „Wij constateren dat er buitenproportionele dwangsommen opgelegd worden. Hier mee wordt lijnrecht gehandeld in strijd met eerdere toezeggingen en beloften door provincie en ministerie dat PAS melders buiten hun schuld vergunningloos zijn en zij vergund moeten worden.”

Op 9 november maakte de provincie bekend met de situatie in de maag te zitten en stuurde een brief over de PAS-melders naar stikstofminister Van der Wal. Het College van Gedeputeerde Staten vraagt om ’dringende hulp’ in dit dossier. De tijd dringt volgens de provincie om ervoor te zorgen dat de ondernemers niet omvallen. Veehouderijen die met handhaving worden geconfronteerd krijgen een termijn van vier tot zes maanden om overtreding te beëindigen. Daarna wordt een dwangsom verbeurd.

’Vreselijke brieven’

Volgens de boeren kan de provincie er ook heel anders mee omgaan door deze ’vreselijke brieven’ niet te versturen. De boeren vinden dat in strijd gehandeld wordt met eerdere toezeggingen en beloften door provincie en ministerie dat PAS-melders, die buiten hun schuld vergunningloos zijn, toch vergund moeten worden. „De provincie kan er ook voor kiezen om geen dwangsom op te leggen en om het hart en gevoel te laten spreken”, laat een van de aanwezige boeren, woensdagmiddag weten. „We hebben ons aan alle regels gehouden en gedaan wat de overheid van ons vroeg. Bij het doen van een PAS-melding zou het goed zijn. Duidelijk toch.”

Provincie Overijssel stelt evenwel dat het legaliseren van PAS-meldingen pas mogelijk is wanneer maatregelen genomen zijn die garanderen dat de stikstofuitstoot omlaag gaat. Immers, vanwege de noodzaak om de natuur te verbeteren dienen eerst maatregelen genomen te zijn die gegarandeerd tot natuurherstel leiden. Tot dat moment stellen rechters dat alle beschikbare stikstofruimte naar de natuur moet