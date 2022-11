Honderden woeste boeren voor Provinciehuis in Zwolle: ’Belofte maakt schuld’

Overijsselse PAS-melders zijn radeloos. Het gaat om boeren die buiten hun schuld door de overheid in de problemen zijn gekomen. Ze konden eerder onder het Programma Aanpak Stikstof (PAS) projecten met weinig stikstofneerslag afdoen met een melding onder de Wet natuurbescherming. Daarvoor was geen vergunning nodig. Maar omdat de regeling in 2019 door de Raad van State ongeldig werd verklaard, ontbreekt nu daarvoor de juridische grondslag. En nu worden de drie door de gemeente Overijssel geconfronteerd met dwangmaatregelen. Massaal lieten honderden solidaire boeren woensdagmiddag zien dat ze dit niet pikken.

De boerendelegatie wilde buiten het Provinciehuis in gesprek met de gedeputeerden Gert Harm ten Bolscher en Tijs de Bree en de commissaris van de koning Andries Heidema. De provincie weigerde heel lang hieraan gehoor te geven. Na bemiddeling van de politie besloten de bestuurders toch kort naar buiten te komen, waar de brief werd voorgelezen. Tot woede van de honderden boeren trok de provinciale delegatie vervolgens gelijk weer naar binnen. „We willen samen met jullie optrekken, maar alleen binnen het gesprek aangaan”, liet Heidema hun weten.

’Geen handhaving’

In de voorgelezen en daarna aan het provinciebestuur overhandigde brief stellen de boeren vandaag dat er een oplossing gevonden móet worden voor de PAS-melders. „Belofte maakt schuld. Er mag door de provincie geen handhaving plaatsvinden en geen gedwongen opkoop van agrarische bedrijven”, las Everdien Kuiper uit de brief voor.

Ⓒ Thijs Rooimans

Haar relaas werd met gejuich ontvangen. „Wij constateren dat er buitenproportionele dwangsommen worden opgelegd”, ging ze verder. „Hiermee wordt lijnrecht gehandeld in strijd met eerdere toezeggingen en beloften door de provincie en het ministerie dat PAS-melders buiten hun schuld vergunningloos zijn en zij vergund moeten worden.”

De situatie in Overijssel is een bijzondere. Omdat provincies niet handhaafden, spande MOB (Mobilisation for the Environment) de afgelopen jaren procedures aan om via de rechter af te dwingen dat er bij de boeren toch zou worden gecontroleerd op de uitstoot. MOB won eerder dit jaar van de provincie Overijssel, vandaar dat deze provincie nu gedwongen is te handhaven.

’Zorgen’

Veehouder Tjeerd Heringa was zelfs speciaal uit Holwerd gekomen om zijn collega’s in Overijssel een hart onder de riem te steken. „Zelf ben ik ook een PAS-melder, dus ik weet wel een beetje hoe het voelt. Als we niet oppassen, komen we allemaal aan de beurt. Eerst Overijssel en daarna de andere provincies. Ik ben hier omdat ik zorgen heb over mijn opvolging”, zegt de boze boer.

Ⓒ Thijs Rooimans

De provincie Overijssel zegt vooralsnog niet anders te kunnen dan te handhaven en met de situatie in de maag te zitten. Daarom is door de provincie een brief over de PAS-melders naar stikstofminister Christianne van der Wal gestuurd. Er wordt gevraagd om ’dringende hulp’ in dit dossier. De tijd dringt volgens de provincie om ervoor te zorgen dat de ondernemers niet omvallen.

„Dat zou vreselijk zijn”, zegt kalverhouder Erik van Werven, die met zijn dochter op de trekker vanaf Emst naar Zwolle is gekomen. „Er is altijd gezegd dat de PAS-melders zouden worden gelegaliseerd. We moeten er nu voor onze collega’s in Overijssel zijn. De overheid blijkt onbetrouwbaar te zijn.” Voor de acute knelgevallen in Overijssel vraagt de provincie aan de minister om te komen met een financiële regeling voor het compenseren van PAS-melders die in een handhavingstraject zijn beland.

Boetes

Bij drie bedrijven constateerde de provincie dat meer werd uitgestoten dan mocht. Deze bedrijven hebben vier tot zes maanden om maatregelen te nemen in hun stallen. Er kan ook voor gekozen worden om minder dieren te houden. Anders volgen hoge boetes.

Ⓒ Thijs Rooimans

„Dat kan toch niet”, zegt de eveneens uit Friesland afkomstige Selena Vellenga, een biologische melkveehoudster. „Als PAS-melder kunnen wij ook geen kant op bij ons in Barthlehiem. Het zit op slot en banken weigeren leningen te verstrekken, nu er zo veel onduidelijkheid is. Als het er in Overijssel zo aan toe gaat, kan dat bij ons straks ook zo gaan.”

De boeren willen van de provincie actie, zodat verdere ellende wordt voorkomen. Ze vragen een onmiddellijke stopzetting van handhaving bij PAS-melders en het intrekken van dwangsommen. Actievoerder Mark Rood liet op een podium voor het Provinciehuis weten dat de provincie Overijssel uiterlijk binnen twee weken met een oplossing moet komen; anders komen ze terug, zo liet hij zijn gehoor weten.