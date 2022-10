Moskeeën Gouda geschokt om dood vier gezinsleden: ’Zijn vrouw kwam maar niet thuis’

Zondag en maandag werden in de Lek bij het Zuid-Hollandse Streefkerk vier doden aangetroffen. Alles wijst op een noodlottig ongeval met hun auto, aldus de politie. Het gaat om een vader (80), moeder (69) en twee volwassen dochters (48 en 38) uit Gouda. „Wij zijn geschokt en verdrietig”, aldus de gemeente maandagmiddag.

Het viertal was zaterdagavond naar een bruiloft in Rotterdam geweest en was sindsdien spoorloos. Via sociale media werd opgeroepen om naar hen uit te kijken.

Zondagmiddag zagen mensen vanaf de dijk bij Streefkerk een vrouw in de rivier. De politie vond uiteindelijk twee lichamen in een auto, de andere twee daarbuiten. Mogelijk reden zij per ongeluk nabij de veerpont het water in vanwege problemen met de navigatie, zo stelt de politie. Wat er precies is gebeurd, wordt nog onderzocht.

Zo’n aardige man

De vader van het gezin bezocht vaak de En-Nour-moskee. „Ik heb hem vrijdag nog gezien”, zo reageert de geschokte vrijwilliger Abdelkarim. „Het was zo’n aardige man, die altijd rustig bleef. Iedereen is ongelofelijk geschrokken. Het is ook zó zielig voor de familie.”

Volgens Abdelkarim was hij al een tijdje met pensioen. „Hij kwam hier dan bidden, deed boodschappen bij de slager en ging gelijk naar huis. Het was echt een goede man, die altijd gezond leefde. Hij dronk niet, hij rookte niet. Maar kennelijk wilde Allah dit, als het moment komt, komt het.”

Hulpdiensten ter plekke. Er kon echter niets meer voor het gezin betekend worden. Ⓒ ANP/HH

Ook bij de Marokkaans Islamitische Vereniging Assalam, actief in Gouda, is de schok groot. „De vader woont hier al een jaar of 50”, vertelt secretaris Fouad Khouakhi. „Het is echt een bekend gezin in Gouda. De man van een van de overleden dochters is heel betrokken bij ons in de moskee. Voor hem is het vreselijk. Hij zat thuis te wachten totdat zijn vrouw thuiskwam en dat gebeurde maar niet. En toen hij haar belde, nam ze niet op.”

’Binnen één seconde’

Khouakhi zucht eens diep. „Zoveel leed binnen één gezin, het is echt onbeschrijfelijk. Voor ons is het al een klap, kun je nagaan hoe dat voor de directe nabestaanden is. Ik heb er geen woorden voor. Binnen een seconde is je hele leven omgeslagen.”

In Gouda komt het nieuws ook hard binnen, stelt Khouakhi. „Iedereen is kapot van het nieuws, moslims en niet-moslims. Vorige week was er ook al dat nieuws vanuit Brabant over de overleden vrouw met het meisje. Waar gaat het toch heen?! Het was zo’n raar gevoel om dan van deze vermissing te horen. Ergens hoop je nog zo dat het meevalt en dat ze ergens verdwaald zijn en toch nog rijden. Maar naarmate de uren verstrijken, vrees je het ergste. En dat blijkt dan uit te komen.”

Khouakhi heeft contact gehad met de man van een van de overleden dochters. „Ik heb hem gevraagd wat we voor hem kunnen betekenen. We kunnen bijvoorbeeld een doodgebed houden en morele steun bieden. Maar hij moet nu eerst zoveel regelen, dus ik laat hem even met rust.”

De En-Nour-moskee gaat naar verwachting binnenkort een herdenkingsdienst organiseren, zegt Abdelkarim. „Maar hoe en wat precies, dat weten we nog niet.”