Minister: Finland vraagt waarschijnlijk NAVO-lidmaatschap aan

Het parlement in Helsinki buigt zich volgende week over de kwestie. Premier Sanna Marin zei deze week dat binnen enkele weken een besluit wordt genomen. Volgens haar moeten Finland en Zweden samen optrekken.

De Zweedse premier Magdalena Andersson wil geen overhaast besluit nemen, maar wel „grondig maar snel” vaststellen wat het best is voor de veiligheid van Zweden, zei ze aan de zijde van Marin. De krant Svenska Dagbladet schreef deze week op basis van bronnen binnen Anderssons sociaaldemocratische partij dat ze in juni op de NAVO-top in Madrid het lidmaatschap van de westerse militaire alliantie wil aanvragen.

Beide Noordse landen zijn wel lid van de Europese Unie, maar militair ongebonden hoewel ze doorgaans als waarnemer NAVO-vergaderingen bijwonen. De Russische aanval op Oekraïne heeft de publieke opinie doen kantelen, waardoor de steun voor toetreding tot het NAVO-bondgenootschap is toegenomen. NAVO-chef Jens Stoltenberg sprak al de verwachting uit dat de dertig huidige NAVO-landen Finland en Zweden hartelijk zullen verwelkomen.

Rusland heeft beide landen gewaarschuwd geen lid te worden van de NAVO en heeft gedreigd nucleaire wapens in de regio te plaatsen als het zover komt. Vrijdag waarschuwde Moskou voor „consequenties”, zonder die te specificeren. Rusland deelt een grens van ruim 1300 kilometer met Finland.