’Turkse hackers vallen PvdA aan’

Beide websites zijn het doelwit van een zogeheten DDoS-aanval. Bij zo’n aanval wordt een site bestookt met grote hoeveelheden dataverkeer, zodat de server overbelast raakt en de website moeilijk of helemaal niet te bereiken is.

Piri meldt dat PvdA.nl nog steeds kampt met aanvallen, maar dat de beveiliging nu onderscheid maakt tussen normaal verkeer en nepbezoekers. Op sociale media staan berichten dat de Turkse hackersgroep ’Anka Neferler Tim’ achter de aanval zit. In het Turks valt te lezen dat de websites van Piri en de PvdA uit de lucht worden gehaald.

„Het heeft er alle schijn van dat dit een aanval is naar aanleiding van mijn steun voor democraten in Turkije en mijn oproep om politieke gevangenen vrij te laten”, schrijft Piri in een verklaring. „We laten ons door dit soort acties de mond niet snoeren. Het uit de lucht halen van de website van een Nederlandse politieke partij een maand voor de verkiezingen door buitenlandse hackers, is ongekend en zorgelijk.”