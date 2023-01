Politie pakt man (39) op voor diefstal van grote hoeveelheid putdeksels

De diefstal vond plaats in december 2022, laat de politie weten. In die maand kwamen vanuit de hele stad en Haren in twee dagen tijd tientallen meldingen binnen van ontbrekende putdeksels.

De gemeente zorgde ervoor dat de gaten werden gedicht met een houten plank om gevaarlijke situaties en valpartijen te voorkomen. Bezoekers werden gewaarschuwd om goed uit te kijken.

In totaal werden naar schatting rond de honderd putdeksels gestolen. Volgens een woordvoerster van de politie is nu de vraag of de aangehouden inwoner van Groningen verantwoordelijk is voor het stelen van al die putdeksels. De man zit vast en zal worden verhoord.