Gemeente waarschuwt voor krakers: ’Voorkom narigheid’

De krakers zouden al vanaf de eerste dag dat een pand leegstaat, toeslaan. „Zorg daarom dat het in gebruik blijft. U voorkomt hiermee veel narigheid”, meldt de gemeente dinsdag. Gedupeerde vastgoedbeheerders worden verzocht ’binnen 24 uur’ aangifte te doen. „Vraag de politie om naar het gebouw te komen en doe daar aangifte. Vraag ook om het gebouw te ontruimen.”

Een gang naar de rechter is ook mogelijk, maar dat neemt doorgaans weken of zelfs maanden in beslag. „En al die tijd kunt u uw eigen gebouw niet in of er iets mee doen.”

De gemeente benadrukt dat krakers ook rechten hebben als ze er eenmaal zijn. „Krakers doen bij een poging tot ontruiming ook vaak een beroep op huisvredebreuk. Dat is het binnendringen van een gebouw zonder toestemming en tegen de wil van de bewoner. De kraker is dan de bewoner. Krakers uit uw gebouw krijgen is hierdoor lastig.”

Wetgeving

Voorheen konden krakers rustig hun gang gaan als het gebouw langer dan een jaar leegstond. 10 jaar geleden werd de wet Kraken en Leegstand ingevoerd, wat het weliswaar moeilijker maakte, maar nog geen einde bracht aan de toe-eigening van lege panden.

