Inbrekers rijden in op agent op de fiets

Breaking Bad XL: beelden van enorm crystal meth-lab in voormalige fruitkwekerij Nederweert

Niet eerder heeft de politie in Nederland zo’n groot crystalmethlab gezien als nu in Nederweert. Capaciteit: ruim honderd kilo per dag. Een 62-jarige Pool is gearresteerd, meer aanhoudingen zijn mogelijk op komst. „De ketels waren nog warm toen we binnenvielen.”