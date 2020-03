Al 15.000 Nederlanders vragen om hulp bij repatriëring

Een eerste repatriëringsvlucht is deze woensdagmiddag onderweg vanaf Canarisch eiland La Palma naar Nederland. Binnenkort zullen er vliegtuigen met Nederlanders aan boord vertrekken vanaf Bali en de Kaapverdische eilanden. Vooral Nederlanders in Australië, Marokko en Indonesië hebben zich aangemeld voor hulp.

De reizigers hebben zich ingeschreven op www.bijzonderbijstandbuitenland.nl, een gezamenlijke operatie van het ministerie, reisorganisaties en de alarmcentrales om Nederlanders naar huis te brengen.

Vanwege het coronavirus hebben veel landen hun grenzen gesloten. Vakantiegangers en zakenreizigers zitten daardoor vast. Hoeveel Nederlanders zich nog in het buitenland bevinden, is niet helemaal duidelijk. Schattingen gingen uit van rond de 100.000. Een groot deel van hen had een pakketreis en is al terug via de reisorganisatie.