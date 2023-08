Yeşilgöz na uithaal van Kamp richting Omtzigt: ’Had wat mij betreft niet gehoeven’

De uitspraak van Kamp kwam hem op veel kritiek te staan. Diverse politici namen het op voor Omtzigt. Dinsdagmiddag mengde ook Yesilgöz zich in de discussie. „Deze woorden hadden wat mij betreft niet gehoeven. Laat mensen in rust hun eigen beslissingen nemen. En laten we ons dan vooral richten op de problemen in ons land, in plaats van de hele tijd met elkaar bezig te zijn.”

Video:Oud-minister Henk Kamp haalt uit naar Pieter Omtzigt.

Yeşilgöz is door het VVD-partijbestuur naar voren geschoven om Mark Rutte op te volgen als VVD-leider. Rutte liet vorige maand weten ermee te stoppen. Dat gebeurde nadat het kabinet viel omdat de coalitie geen akkoord kon bereiken over het indammen van de asielstroom.