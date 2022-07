Binnenland

Dramatische dood Nederlandse yogalerares in Noorwegen

Een Nederlandse vrouw is vrijdag tientallen meters naar beneden gestort toen ze aan het wandelen was in een Noors gebergte. Er kwam nog een gealarmeerde traumahelikopter naar de plek des onheils maar de zwaargewonde vrouw kon niet meer worden gered. ,,Het is moeilijk te geloven dat we haar nooit mee...