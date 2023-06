Voetbalclub HFC zet jeugdtrainer op non-actief na meldingen seksueel wangedrag

Volgens het bestuur van de Koninklijke HFC gaat het concreet over meldingen dat via Snapchat aan jeugdleden om onder andere afbeeldingen is gevraagd van hun geslachtsdelen.

Volgens de politie zouden er op dit moment geen aanwijzingen zijn dat dit gedrag offline (fysiek) heeft plaatsgevonden.

’Geschokt’

In een uitgebreide reactie op de website van de Koninklijke HFC zegt het bestuur ’geschokt’ te zijn door het nieuws.

Volgens het bericht op de site is op 31 maart jongstleden bij HFC door een andere voetbalclub een informele melding gedaan van digitaal seksueel gedrag van een jeugdtrainer, die ook bij HFC actief is.

Dat zou betekenen, dat de jeugdtrainer ook op die andere clubs mogelijk ook junioren op seksuele wijze heeft benaderd. Welke club dat is, is niet bekend.

’HFC heeft de betrokken jeugdtrainer nog diezelfde dag op non-actief gesteld en hem een complexverbod opgesteld’, zo laat het bestuur weten in de mededeling.

’Aangifte bij politie’

Op 28 april is de eerste melding bij HFC gedaan tegen dezelfde jeugdtrainer, zo staat in de verklaring. ’Deze melding is doorgeleid naar het Instituut Sportrechtspraak (ISR) die een tuchtonderzoek is gestart.

Hierna zijn nog drie meldingen bij HFC gedaan, die ook door HFC aan ISR ter behandeling zijn doorgeleid. ’Twee van deze meldingen zijn ook in de vorm van een aangifte bij de politie terechtgekomen’.

Volgens het epistel op de HFC-site heeft de KNVB op 5 mei en 12 juni een ordemaatregel genomen en vervolgens uitgebreid, als gevolg waarvan een maatregel is opgelegd aan de jeugdtrainer, kort inhoudende dat hij geen activiteiten mag verrichten gelieerd aan de KNVB, geen trainingen mag geven en geen contact mag hebben met minderjarige KNVB-leden.

"De politie heeft de jeugdtrainer op 7 juni aangehouden"

Het bestuur gaat verder: ’De politie heeft de jeugdtrainer op 7 juni aangehouden en door hen is de benodigde digitale informatie zeker gesteld’.

Volgens de club heeft HFC via het bestuur en haar vertrouwenspersonen gedurende het proces contact gehouden met de ouders van jeugdleden die een melding hebben gedaan.

’Vandaag is een bredere kring van HFC-ouders van jeugdleden geïnformeerd tijdens een bijeenkomst in het clubhuis’. Die bijeenkomst was om 10.00 uur.

Ouders

Volgens het bestuur is die bijeenkomst goed en constructief verlopen, waarbij ouders vragen hebben kunnen stellen en hun zorgen konden uiten. Bij de bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de KNVB, de ISR en de politie aanwezig.

Het HFC-bestuur stelt dat het onderzoek naar de jeugdtrainer nog loopt. ’We hebben tal van acties uitstaan om deze situatie voor de ouders en de jeugdleden zo goed mogelijk te begeleiden’, aldus de verklaring. Ook wordt gekeken om het sportklimaat op de club in de toekomst ’zo veilig mogelijk’ te houden.

Bij HFC was vandaag, ondanks herhaalde pogingen, niemand bereikbaar voor persoonlijk commentaar.