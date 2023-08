Partijbesturen GL en PvdA dragen Frans Timmermans voor als lijsttrekker

Een gezamenlijke lijsttrekkerscommissie van PvdA en GroenLinks heeft Timmermans unaniem voorgedragen als kandidaat. Deze voordracht is overgenomen door de besturen van beide partijen. Op 22 augustus wordt bekend of ook de leden van beide partijen hierachter staan. De partijen willen vanwege de snel naderende verkiezingen niet wachten met een stemming tot het gezamenlijke congres op 14 oktober.

De lijsttrekkerscommissie noemt Timmermans „de ideale kandidaat om overtuigend het gezamenlijke groene én sociale gedachtegoed van GroenLinks-PvdA uit te dragen.” Ze wijzen ook naar zijn ervaring in de binnenlandse en buitenlandse politiek. De commissie bestaat uit PvdA’ers Paul Depla (burgemeester Breda) en Nelleke Vedelaar en GroenLinksers Andrée van Es en Bram van Ojik.

In een reactie op de website van GL/PvdA laat Timmermans weten: „Het vertrouwen herstellen, in elkaar en in de overheid. Zodat we samen in staat zijn de grote uitdagingen het hoofd te bieden waar ons land voor staat. De klimaatcrisis, de groeiende ongelijkheid, een falende overheid, internationale veiligheid: ze vragen om een doortastende aanpak die kan rekenen op brede steun onder de bevolking. En dat begint met vertrouwen. Het is een groot voorrecht om te worden voorgedragen als lijsttrekker van GroenLinks-PvdA. Het woord is nu aan onze leden.”