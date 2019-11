Hof: Van Haga mag huurwoning niet ontruimen

Wybren van Haga Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Wybren van Haga, het Tweede Kamerlid dat onlangs uit de VVD-fractie is gezet, mag toch niet één van zijn huurwoningen in Haarlem ontruimen. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelt anders dan de kortgedingrechter in Haarlem vorige maand en vindt dat Van Haga moet wachten met de ontruiming tot de bodemprocedure achter de rug is.