Brand in Zwolse zorgflat onder controle

Ⓒ News United / Stefan Verkerk

ZWOLLE - De brand die woedde in zorgflat De Keersluis aan de Harm Smeengekade in Zwolle is onder controle. Dat laat een woordvoerder van de veiligheidsregio weten. Zo’n vijf bewoners zijn afgevoerd naar het ziekenhuis na het inhaleren van rook. Tientallen anderen zijn door hulpdiensten uit hun woningen gehaald en worden in een nabijgelegen zorglocatie opgevangen.