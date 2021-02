Corona bedreigt nu ook gorilla

Omdat de dieren in genetisch opzicht heel veel op mensen lijken, kunnen ze al de griep, ebola en andere mensenziekten krijgen. Covid-19 is daar volgens de Britse wetenschappers geen uitzondering op. Ze bestudeerden selfies die toeristen in Oegandese, Rwandese en Congolese wildparken met de gorilla’s hadden gemaakt, en constateerden dat er onvoldoende afstand wordt bewaard. Bovendien dragen toeristen geen mondkapjes als ze met de dieren op de foto gaan.

„Het risico dat bezoekers van wildparken gorilla’s besmetten, is bijzonder zorgwekkend”, zegt hoofdonderzoeker Gaspard Van Hamme van de Oxford Universiteit tegen CNN. „Het is essentieel dat we de regels gaan aanscherpen en handhaven, om ervoor te zorgen dat trekkings naar gebieden waar gorilla’s leven, deze toch al bedreigde mensapen niet nog verder in gevaar zullen brengen.”

Vooral handhaving is belangrijk. Het lijkt misschien gek om in een wildpark met een mondkapje te gaan rondlopen, maar al voor de coronapandemie was dat verplicht voor toeristen die op zoek gingen naar gorilla’s. De praktijk wijst echter uit dat vrijwel niemand zich daaraan houdt en dat gidsen amper druk zetten op toeristen om maskers te dragen.

Er leven nog maar zo’n 1050 berggorilla’s in het wild, dus ze kunnen een corona-epidemie als kiespijn missen.