Ridouan Taghi heeft drie nieuwe advocaten in Marengo-proces

Na de arrestatie van Inez Weski in april zat Taghi zonder verdediging. Weski werd opgepakt op verdenking van deelname aan een criminele organisatie die zich bezighoudt met internationale drugshandel en witwassen en het schenden van geheimen. Ze zou informatie van Taghi vanuit de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) in Vught met zijn contacten in de buitenwereld hebben gedeeld. Na een voorarrest van ongeveer anderhalve maand, is ze nu weer op vrije voeten.

Team

Eerder deze week besprak de rechtbank de ontstane situatie met Taghi. Ruperti had toen al laten weten dat hij bezig was een team samen te stellen.

Meer over de korte besloten zitting van eerder deze week in De Zaak Ontleed met rechtbankverslaggever Saskia Belleman:

Ruperti speelde eerder al een rol in Marengo, hij is namelijk als getuige gehoord door Weski, daags voor haar arrestatie. Ruperti stond tot voor kort commando Sil A. bij, die zou zijn benaderd met de vraag of het mogelijk is Taghi te ontvoeren of neutraliseren - een eufemisme voor doden. Op het moment dat het verzoek zou zijn gedaan, was Taghi nog voortvluchtig.

Weski heeft de rechtbank verzocht om naast Ruperti ook Sil A. te mogen horen over de kwestie. De rechtbank moet er nog een beslissing over nemen, maar onduidelijk is wanneer. Ook is onduidelijk hoe het proces verder zal verlopen nu Taghi weer advocaten heeft. Op 14 juli is een nieuwe zitting in zijn zaak.

Planning nog overeind

De uitspraak in het liquidatieproces staat gepland op 20 oktober. De rechtbank heeft recentelijk laten weten dat die planning nog altijd overeind staat, maar diverse advocaten - onder wie Ruperti en Weski's zoon Guy - hebben daar openlijk hun twijfel over uitgesproken.

De omvangrijke strafzaak Marengo is, ruim vijf jaar na de start, in de afrondende fase. Taghi wordt verdacht van betrokkenheid bij meerdere liquidaties en pogingen daartoe, er is een levenslange gevangenisstraf tegen hem geëist.