Drie staatssecretarissen geven hun Kamerzetel per direct op

Onder staatsrechtgeleerden en Kamerleden rees de afgelopen tijd de vraag of de drie staatssecretarissen wel tegelijk lid van het kabinet en de Tweede Kamer konden zijn. De Grondwet maakt daarin een uitzondering voor bewindspersonen die al in het kabinet zaten voor de verkiezingen en daarna in de Tweede Kamer gekozen worden.

Maar bij Wiersma (VVD), Yesilgöz (VVD) en Van Weyenberg (D66) ligt dat anders. Zij werden namelijk pas na de verkiezingen in het kabinet benoemd. De vraag was of ook voor hen de uitzonderingspositie gold. Volgens diverse hoogleraren niet, dus vroeg de Tweede Kamer advies aan de Raad van State. Die kwam tot de conclusie dat de duobaan misschien niet in strijd met de Grondwet is, maar wel ’ongelukkig’. „Het is aan de Tweede Kamer zelf om hierover desgewenst verder te beslissen”, concludeerde de Raad van State.

De staatssecretarissen zeggen in een gezamenlijke verklaring nu te willen voorkomen dat die discussie alleen maar over hen gaat. „Een debat in de Kamer kan dan gaan over de fundamentele vraag die de Raad van State stelt in haar evenwichtige advies over het toetreden van Kamerleden tot een demissionair kabinet, niet over onze drie individuele benoemingen”, schrijven ze.

Dat de bewindslieden hun Kamerzetel nu opgeven, betekent niet dat ze die definitief kwijt zijn. Op het moment dat de formatie is afgerond en VVD’ers en D66’ers die nu nog wel in de Kamer zitten doorschuiven naar het kabinet, staan Yesilgöz, Wiersma en Van Weyenberg weer als eerste op de lijst om de vrijgekomen plekken in de Tweede Kamer in te nemen. Als ze niet zelf een post in het volgende kabinet krijgen.