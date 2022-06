Premium Het beste van De Telegraaf

Van der Meyde over verbod op gokreclames: ’Dit scheelt me wel geld’

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Andy van der Meyde: „Naast het geld was het maken van die filmpjes ook gewoon leuk om te doen.” Ⓒ ANP/HH

De nieuwe maatregel dat oud-voetballers en BN’ers niet meer mogen figureren in gokreclames, maakt een einde aan tv-commercials met prominente voetbalgezichten, zoals die van ’Koning Toto’ en BetCity. Oud-voetballers als Andy van der Meyde zien daarmee een lucratieve inkomstenbron wegvallen. „Dit scheelt me wel geld. Ik denk dat ik ook maar eens met de tractor de snelweg op moet”, reageert de oud-voetballer van Ajax en AS Roma lachend.