CDA-fractievoorzitter Heerma keert niet terug in Kamer

Het is een gebruik in mijn partij om na drie termijnen als volksvertegenwoordiger te vertrekken, zegt Heerma. Volgens hem zitten er „ontzettend talentvolle jonge mensen” in de fractie die het stokje van hem kunnen overnemen.

Heerma zit sinds 2012 in de Tweede Kamer. Hij was eerder persvoorlichter en secretaris van de fractie en is sinds 2019 met een korte onderbreking voorzitter van de nu veertien koppen tellende fractie.

Eerder op de dag maakte ook al CDA-partijleider Wopke Hoekstra bekend zich niet opnieuw beschikbaar te stellen als lijsttrekker. Het is nu aan de partij om een nieuwe lijsttrekker te kiezen, aldus Heerma.