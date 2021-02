Nederland vermaakt zich in de sneeuw: ’Dit doorbreekt de verveling’

Sneeuwpret in Zoetermeer. Ⓒ Hollandse Hoogte / Remco Koers

Amsterdam - Nederland heeft zaterdagavond kennis gemaakt met sneeuwstorm Darcy. Dat zorgt natuurlijk voor de nodige ongemakken in de vorm van ongelukken, files en bomen op de weg. Toch zorgt sneeuwval vooral voor een hoop winterpret in een tijd waarin ommetjes maken ons belangrijkste medicijn tegen verveling lijkt te zijn geworden. De Telegraaf verzamelt de leukste winterpretverhalen en foto’s die in dit artikel worden aangevuld.