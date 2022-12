Chinese steden komen met verdere versoepelingen coronabeleid

Verder is in de steden Chengdu en Tianjin een negatieve testuitslag niet meer verplicht voor reizigers van de metro. Beijing schaft deze maatregel maandag af. Sommige supermarkten in de hoofdstad eisen geen negatieve test meer van hun klanten. Ook in andere steden vinden versoepelingen plaats.

De bijna drie jaar durende pandemie heeft nog altijd grote gevolgen voor het dagelijks leven in China, waar met strenge coronamaatregelen wordt geprobeerd om uitbraken in te dammen. De protesten voor meer vrijheid volgden na een fatale brand in Urumqi. Volgens critici vielen er slachtoffers vanwege de coronamaatregelen in de stad.