Alcohol wordt taboe in probleembuurt

De gemeente krijgt dan de mogelijkheid om de verkoop van alcohol te beperken of zelfs helemaal aan banden te leggen. Dat blijkt uit het integraal plan van aanpak voor het gebied tussen de Sint Jorisweg en de Johan de Wittstraat.

Bewoners klagen al jarenlang steen en been over overlast die voornamelijk wordt veroorzaakt door cliënten van het Leger des Heils aan het Kromhout en psychiatrische patiënten. Extra toezicht en cameratoezicht heeft in de afgelopen jaren nog niet het gewenste effect gehad.

Openbaar terras

De gemeente Dordrecht erkent nu ook dat krachtige daden noodzakelijk zijn om de situatie te normaliseren. Er wordt daarom een nieuwe taskforce in het leven geroepen om de problemen gestructureerd aan te kunnen pakken.

Door restricties op te leggen aan de verkoop van alcohol moet worden voorkomen dat het Vrieseplein komende zomer weer uitgroeit tot openbaar terras. Om het plein minder aantrekkelijk te maken voor alcoholisten zal er een kleinschalige buurtvoorziening met koffieverkooop worden opgetuigd, zoals eerder met succes op het Vogelplein is gestart.

Nieuwe Alcoholwet

De Alcoholwet die naar verwachting in juli ingaat maakt het mogelijk om de verkoop van alcohol te beperken. In het gebied zijn vorig jaar 182 bekeuringen uitgeschreven. Verreweg de meeste waren alcoholgerelateerd. Ook is er een forse stijging te zien waarbij verwarde personen waren betrokken.

In het gebied geldt sinds vorig jaar een samenscholingsverbod dat de gemeente wil verlengen. Ook is de buurt aangewezen als veiligheidsrisicogebied waardoor de politie preventief mag fouilleren. Ook wordt de buurt al met vijf camera’s in de gaten gehouden.