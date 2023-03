Premium Het beste van De Telegraaf

Een mugshot, vingerafdrukken afstaan en de aanklachten horen: dit gaat er nu gebeuren met Trump

Donald Trump. Ⓒ ANP / AFP

Een jury heeft donderdag gestemd dat Donald Trump in beschuldiging gesteld wordt in de zaak rond zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een Amerikaanse president of oud-president strafrechtelijk vervolgd werd. Wat gaat er nu te gebeuren?