België met stomheid geslagen: ’replica’ blijkt meesterwerk

Het werk hing bijna zestig jaar in het kantoor van de wethouder van stedenbouw, zonder dat iemand in de gaten had dat het om een compositie van De Heilige Familie van Jordaens ging.

Het kostbare geschilderde paneel is geverifieerd als de oudste bekende versie van een compositie van De Heilige Familie die Jordaens gebruikte in drie andere schilderijen. Die werken zijn te vinden in de verzamelingen van het Metropolitan Museum in New York, de Hermitage in Sint-Petersburg en de Alte Pinakothek in München.

Het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium deed de „ongelooflijke ontdekking” tijdens een inventarisatie vorig jaar.

Hout

Experts denken dat het werk van rond 1617-1618 dateert. Bovendien blijkt uit onderzoek dat barokschilder Anthony van Dyck (1599-1641) hout van dezelfde boom heeft gebruikt voor verschillende van zijn composities. Waarschijnlijk werkten de jonge Jordaens en Van Dyck tegelijkertijd in het atelier van Peter Paul Rubens in Antwerpen.

Het kunstwerk zal nu worden gerestaureerd en naar verwachting eind volgend jaar worden tentoongesteld in de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België. Hoeveel het schilderij waard is, is niet bekend.