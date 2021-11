Taakstraf voor dragen Bandidos-shirt in rechtbank

Het Openbaar Ministerie (OM) had acht weken cel tegen de man geëist, maar de rechtbank ging daar niet in mee omdat de man geen strafblad heeft en het om een eenmalig voorval ging. De man gaat in hoger beroep, lieten hij en zijn advocaat Gitte Stevens direct na de uitspraak weten.

De man liep op 21 april dit jaar de rechtbank in Maastricht binnen met een T-shirt van de Bandidos chapter Sittard, en een petje en heuptas met logo’s van de motorbende. De parketpolitie nam pet, tasje en T-shirt in beslag. Om te voorkomen dat hij in zijn blote bast terecht moest staan in een zaak tegen de Limburgse Bandidos, kreeg hij van de parketpolitie een wit T-shirt. De man werd overigens vrijgesproken van de hem verweten deelname aan een criminele organisatie.

Respect

Volgens de rechtbank getuigt het dragen van deze kleding van het niet respecteren van een rechterlijke uitspraak waarin Bandidos Holland verboden werd. Het OM beschuldigde de man door het dragen van de logo’s van de Bandidos van „voortzetting van de werkzaamheden van een verboden organisatie.” De rechtbank is het daarmee eens.

Door met kleding van de Bandidos naar binnen te lopen, lijkt het erop dat de man de rechtbank heeft willen provoceren, hield de rechter hem bij de uitspraak voor. De rechtbank neemt hem dit gedrag kwalijk.

Het dragen van kleding van de Bandidos staat voor de rechtbank gelijk aan het voortzetten van een verboden criminele organisatie. Een organisatie die verboden is omdat die geweld aanmoedigde en bagatelliseerde, aldus de rechtbank.

Advocaat Gitte Stevens van de Heerlenaar wees erop, dat het chapter Sittard in tegenstelling tot Bandidos Holland MC niet verboden is. Maar de rechtbank stelt dat de chapters en de leden daarvan feitelijk onderdeel uitmaakten van Bandidos Motorclub Holland. Ook de kleding met logo’s van Bandidos verwees daarnaar.