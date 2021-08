Reddingsactie op Markermeer: persoon uit water gehaald bij Schellinkhout

Na een melding over een persoon die overboord was geraakt, rukten verschillende hulpdiensten uit. Reddingsteams uit Hoorn, Wijdenes, Warder, Marken en Enkhuizen kwamen in actie. Ook een kustwachtvliegtuig en een politiehelikopter werden ingezet.

Aangekomen op de doorgegeven plek, begon het zoeken. Na enkele minuten werd de betreffende persoon gevonden, ter hoogte van Schellinkhout. Het slachtoffer is naar het boothuis in Hoorn gebracht, waar een ambulance wachtte. Hoe deze persoon er precies aan toe is en hoe hij of zij te water is geraakt, is nog niet bekend.

Ook het jacht werd gevonden. Een opvarende was nog aan boord. Deze persoon is aan wal gebracht. Reddingsbrigade Wijdenes sleepte het jacht naar de Hoornse haven.