Rotterdam drukste en duurste stad om te rijden

In Nederland kom je er als automobilist vooral in Rotterdam bekaaid vanaf: onze havenstad is de drukste en duurste stad om in te rijden.

Dat blijkt uit de TomTom Traffic Index over 2022, die woensdag uitkomt en waarin de verkeerssituatie in 389 steden in 56 landen over 6 continenten wordt beschreven.

In 2022 gingen we na twee door corona geteisterde jaren weer massaal de hort op en dat was terug te zien op de weg. In 62% van de steden deed je langer over je reis ten opzichte van 2021, zowel wereldwijd als in 12 van de 17 Nederlandse steden.

"In Haarlem over hele dag de meeste vertraging op de weg"

Opvallend is dat Rotterdam in meerdere opzichten als slechtste jongetje van de klas uit de bus komt. Hoewel automobilisten in Haarlem over de gehele dag genomen de meeste vertraging hebben, staan automobilisten in Rotterdam het afgelopen jaar tijdens de spits met 42 uur het langste in de file, gevolgd door Den Haag (40 uur), Nijmegen (40 uur) en Haarlem (39 uur).

Rotterdam is in 2022 eveneens de stad met de hoogste kosten per gereden kilometer in Nederland: de gemiddelde automobilist gaf in onze havenstad gemiddeld 756 euro uit aan benzine. Vergeleken met Londen, de duurste stad ter wereld, valt dit nog mee. Een automobilist is daar 22 procent meer kwijt aan benzine dan in ons land: zo’n 924 euro.

Autorijden werd in 2022 sowieso een stuk duurder. Mede door de oorlog in Oekraïne rezen de brandstofprijzen de pan uit en door de toenemende drukte op de weg nam ook het brandstofverbruik toe. In Nederland stegen de kosten voor rijden met een dieselauto zo’n 32 procent en met een benzineauto 16 procent.

Waar Rotterdam slecht uit de verf komt, blinkt Almere juist uit. Automobilisten in Almere hebben relatief weinig vertraging: de stad staat in de top 10 van de snelste steden ter wereld op basis van de gemiddelde tijd per kilometer. De gemiddelde totale snelheid ligt op 71 kilometer per uur; circa vier keer meer dan in Londen, waar tijdens de spits gemiddeld 14 kilometer per uur wordt gereden.

Londen is niet alleen de traagste en duurste stad ter wereld om in te rijden, maar staat ook met stip op nummer één als het gaat om de hoogste C02-uitstoot per gereden kilometer in de spits.