Dronken ruzie loopt uit de hand: vrouw (36) rukt groot deel van huid geslachtsdeel partner (45) eraf

Daarover schrijft de krant La Depeche. Het voorval vond plaats in Toulouse, waar het koppel in dronken toestand aan het ruziën was. Deze verliep zowel verbaal als fysiek gewelddadig. Het was zelfs zo erg, dat de vrouw het geslachtsdeel van haar mannelijke metgezel vastgreep en er „heel hard” aan trok. Hierdoor verloor de man „een groot deel van de huid van de penis en de voorhuid.”

Toen de hulpdiensten arriveerden, was de 45-jarige man bij bewustzijn, maar had hij wel vreselijke pijn. Hierna werd hij met spoed naar het Rangueil Hospital, het lokale ziekenhuis, overgebracht. De politie heeft een onderzoek ingesteld naar het incident. Het is onduidelijk of de vrouw, die twee dagen later werd opgepakt, eventueel nog een ander wapen gebruikte dan enkel en alleen haar handen.