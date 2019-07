Drugsdealer werpt messen naar hoofd agent

De agent wilde vrijdagochtend de man in het Wilhelminapark controleren. Hij vermoedde dat de Tilburger drugs verkocht. De vermoedelijke drugsdealer rende er aanvankelijk snel vandoor, maar draaide zich ineens om en gooide de messen naar de agent.

De verdachte rende verder en gooide een zak in een rioolput. Op de Stedekestraat kon hij worden aangehouden. In de zak die in de rioolput was gegooid, zat wit poeder. Vermoedelijk gaat het om amfetamine, aldus de politie. De messen zijn in beslag genomen. De agent heeft aangifte gedaan van poging tot zware mishandeling. De Tilburger zit vast.