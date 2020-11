Vrouw (51) bevalt van eigen kleindochter

Breanna was erbij toen haar dochter Briar geboren werd. „Het was zeker een surreëel proces”, zo laat ze weten in tv-programma Good Morning America. „Er ging zoveel door me heen toen ik zag waar mijn moeder doorheen ging, wetende dat ze dit allemaal voor mij heeft gedaan.” Briar kwam tien dagen voor de uitgerekende datum ter wereld via een keizersnee, omdat er problemen waren met de navelstreng.

Breanna en Aaron probeerden al vanaf 2016 zwanger te raken. Na een jaar het geprobeerd te hebben, brachten ze een bezoek aan een vruchtbaarheidsspecialist. Twee jaar later, na meerdere IVF-behandelingen en miskramen, kreeg Breanna te horen dat haar baarmoeder een zwangerschap niet aan zou kunnen.

De kleine Briar. Ⓒ Instagram

Het was haar dokter die voorstelde op zoek te gaan naar een familielid of een vriend die draagmoeder zou willen zijn, aangezien er een vinden via een bemiddelingsbureau zo’n 100.000 dollar kan kosten. Julie bood zichzelf aan. „Ik heb 19 marathons gelopen en meerdere triathlons volbracht. Ik voelde dat mijn gezondheid het aan zou kunnen en ik had makkelijke zwangerschappen bij mijn twee eigen kinderen”, aldus Julie. De dokter was niet meteen enthousiast, de 51-jarige Julie moest meerdere testen doen en bezocht maar liefst vijf specialisten. „Dit komt niet heel vaak voor en niet iedereen kan zijn of haar moeder inzetten als draagmoeder. Dit was een unieke situatie”, aldus de arts.

Nu de kleine Briar geboren is, is Breanna van plan om elke dag met het kleine meisje bij haar moeder op bezoek te gaan. „Het gevoel van hoe ik absoluut alles zou doen wat nodig is voor dit kind, gaat door me heen als ik naar haar kijk en dat is precies wat mijn moeder voor mij deed.”