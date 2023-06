Kabinet wil zomerperiode gebruiken voor maatregelenpakket boerensector

Eerder vroegen oppositiepartijen in de Tweede Kamer aan minister Piet Adema (Landbouw) om alvast een pakket maatregelen voor te bereiden voor het geval het landbouwakkoord zou klappen. „Dat hebben we zeker met elkaar afgesproken”, zei Adema vorige maand nog in de Kamer. „Dat weet de agrarische sector ook. De heer Remkes (de stikstofbemiddelaar, red.) heeft gezegd: ga met de agrarische sector om tafel om te praten over een landbouwakkoord en als dat niet lukt, kom dan als kabinet zelf met plannen. Natuurlijk zijn we die aan het uitwerken. Op het moment dat er geen akkoord komt, kunnen we vrij snel met een pakket aan plannen naar de Kamer komen.”

Extra tijd nodig

Haagse ingewijden melden echter dat dat pakket nog wel even op zich laat wachten. Vrijdag wordt eerst in de ministerraad over het geklapte akkoord gesproken. Coalitiebronnen bevestigen dat de komende zomerperiode gebruikt zal worden om de landbouwplannen uit te dokteren. „Die extra tijd is ook nodig omdat de afgelopen maanden keihard is gewerkt. Mensen op het ministerie zijn echt vermoeid geraakt en er is zelfs sprake van uitval”, zegt een ingewijde.

Binnen het CDA klinkt bovendien terughoudendheid over het spoedig heronderhandelen van de stikstofparagraaf in het coalitieakkoord. Eerder werd vanuit de partijtop aangegeven dat de heronderhandeling vóór de zomervakantie zou moeten plaatsvinden, maar dat voornemen lijkt op de tocht te staan.

’Stof moet eerst neerdalen’

Het slagen van het landbouwakkoord was immers één van de voorwaarden voor de heronderhandeling. Maar nu dit is geflopt, is de situatie flink opgeschud. „Het stof moet eerst maar eens neerdalen”, schetst een coalitiebron. Eerder zei CDA-partijleider Wopke Hoekstra ook al dat een geslaagd landbouwakkoord een voorwaarde voor de heronderhandeling was. Dat dat niet lukte, is volgens hem ’doodzonde’.

De landbouwsector hoeft overigens niet te verwachten dat het conceptlandbouwakkoord, dat volgens minister Adema voor 95 procent rond was en nog met de Kamer wordt gedeeld, wél snel wordt ingevoerd. Daarvoor lag zo’n 12 tot 16 miljard euro klaar, bevestigde Adema eerdere berichtgeving van De Telegraaf.

Of zo’n zelfde bedrag opnieuw wordt uitgetrokken nu het kabinet zelf met maatregelen wil gaan komen, is nog onduidelijk. Adema zegt dat het kabinet komende tijd daarover eerst ’inhoudelijke keuzes’ moet maken. De Tweede Kamer zal komende week ook nog over de ontstane situatie debatteren.