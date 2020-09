1998: ’Een hele Marokkaans-Nederlandse generatie gaat naar de knoppen’

Ⓒ Peter Zonneveld

Amsterdam - Dit is een reportage uit april 1998 In Amsterdam bereikte de al jaren voortwoekerende spanning tussen Marokkaanse jongeren en het bevoegd gezag eergisteren een climax. In het westelijke stadsdeel gingen jongeren massaal met de politie op de vuist, nadat agenten drie jeugdige Marokkanen hadden aangesproken op hun vermeende betrokkenheid bij brandstichting in een speeltuintje.