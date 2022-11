Premium Binnenland

Turnleraar (33) had seks met Esmee (14) maar laat haar dood achter na ’stoeipartij’

Er staat een krijtstreep op de muur bij haar vader thuis. Het is de laatst vastgelegde lengte van de 14-jarige Esmee. Het krijtstreepje zal nooit meer worden verplaatst, want Esmee Kortekaas is dood. Op 30 december vorig jaar om het leven gebracht door de 33 jaar oude turnleraar, met wie ze een seks...