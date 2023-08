Steenrijke bankier dumpt ontrouwe verloofde op ’oefenfeest’ voor hun huwelijk voor 200 gasten

Massimo Segre (64) en Christina Seymandi (47), twee hooggeplaatste Italianen, vormden al drie jaar een stel. Hun relatie zou in oktober bezegeld worden met een huwelijk, maar zover zal het uiteindelijk niet komen. Tijdens een soort ’oefenfeest’ in Turijn maakte Segre een abrupt einde aan de verloving.

Liefst tweehonderd gasten waren uitgenodigd op de huwelijksrepetitie in een gigantische villa in Turijn. Alles verliep goed tot Segre het woord nam. Op beelden is te zien hoe zijn verloofde naast hem staat met een bos bloemen in de hand. De toespraak begint onschuldig, met een paar woorden van dank voor de aanwezigen, maar daarna dropt hij de bom.

Tekst gaat verder onder de video.

„Ik heb altijd gedacht dat van iemand houden betekent dat je streeft naar het geluk van de ander. Meer nog dan dat je streeft naar je eigen geluk”, zegt Segre schijnbaar liefelijk. „Daarom wil ik Christina de vrijheid geven om lief te hebben, zeker als het gaat om een bekende advocaat...”

De bruid verstijft, terwijl Segre verdergaat met zijn beschuldigingen. „Ik ben zo teleurgesteld, mijn hart is gebroken”, aldus Segre. „Maar ik moet je je vrijheid geven. Vertrek nu maar op vakantie naar Mykonos met je advocaat. Alles is betaald.” Hij sluit zijn speech af met een verontschuldiging en laat het feest dan achter zich.

De genodigden en de bruid blijven in een doodse stilte achter. De beelden van de speech zijn een eigen leven gaan leiden op sociale media en Segre ontvangt veel steunbetuigingen. Volgens sommige Italiaanse media kreeg de bankier ondertussen zelfs al huwelijksaanzoeken van vrouwen die de video hebben gezien.

’Ik dacht dat het een grap was’

Seymandi daarentegen kreeg sinds de speech heel wat kritiek over zich heen. „Ik dacht eerst dat het een grap was”, vertelt ze aan de Italiaanse krant Corriere della Sera. „Maar hoe langer het duurde, hoe meer ik versteende. Ik stopte met luisteren, ik was stomverbaasd en geschokt.” Volgens haar was er nochtans veel liefde in hun relatie. Ze begrijpt dan ook niet waarom haar ex-verloofde deze wraakactie op deze manier op poten heeft gezet. „Hij was de beste persoon die ik kende. We hadden dit samen kunnen bespreken, maar hij wilde blijkbaar iedereen erin betrekken. Hij heeft de mensen van wie ik hou gekwetst.”