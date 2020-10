Voorzitter OV-NL: mondkapjesplicht werkt

Volgens Peters zijn de vervoersbedrijven blij met de mondkapjesplicht in het ov. „Het overgrote deel van de reizigers is er inmiddels aan gewend en houdt zich eraan. Ik heb het wel een beetje gehad met die discussie over nut en noodzaak van mondkapjes.”

Peters is verder verheugd dat er geen nieuwe maatregelen voor het openbaar vervoer zijn. „Dit toont aan dat de aanpak van de ov-sector tot nu toe goed is geweest. De maatregelen als achter instappen in de bus, extra schoonmaak, zoveel mogelijk afstand houden en mondkapjes, zijn de afgelopen maanden door medewerkers en reizigers goed opgepakt. Hierdoor hebben er geen brandhaarden en clusters van besmettingen plaatsgevonden in het ov.”

De gedeeltelijke lockdown heeft wel gevolgen. Het streven was dat eind dit jaar ongeveer 80 procent van de ov-reizigers weer met het openbaar vervoer zou reizen. Door de nieuwe maatregelen als thuiswerken en sluiten van de horeca, verwachten de bedrijven dat aandeel nu niet meer te halen.