Grapperhaus dreigt met boete, gaat wel praten over openen terrassen

Bij dat gesprek komt de door de horeca vurig gewenste heropening van de terrassen aan de orde, net als de routekaart die het kabinet in het hoofd heeft om coronaregels te schrappen als de besmettingscijfers daar ruimte voor bieden. De ministers geven ook vast een voorzet voor de nieuwe persconferentie over het coronabeleid die een week later plaatsheeft, aldus een woordvoerster van het beraad.

Het kabinet presenteerde begin deze maand een ’coronaroutekaart’ waarop te vinden is bij welke aantallen ziekenhuisopnames en besmettingen versoepelingen mogelijk zijn. Het Veiligheidsberaad was het op punten niet eens met die routekaart, vooral omdat er naar de mening van de burgemeesters tussen ’open’ en ’dicht’ tussenwegen mogelijk zijn. Zij hebben ideeën daarvoor en hun mening over de handhaafbaarheid ervan ingeleverd bij het kabinet.

Boete

De afgelopen dagen bleek dat zeker 65 regionale afdelingen van de Koninklijke Horeca Nederland (KHN) de terrassen, ondanks de coronaregels, willen openen. Grapperhaus heeft begrip voor de frustratie van horeca-ondernemers, maar roept ze toch op de terrassen dicht te houden.

„Als mensen in strijd met de maatregelen handelen: ga dat nou niet doen. Dan krijg je eerst een boete, en vervolgens wordt je zaak gesloten. Dan ben je helemaal de verkeerde kant op.”

Horecabaas: boete maakt me niet uit

„Die boete maakt het verschil niet meer”, reageert Johan de Vos, die de horecaondernemers met terrasplannen vertegenwoordigt. „Hij kan dreigen met een boete van 4000 euro of welke geldboete dan ook, maar wij hebben alleen maar schulden op dit moment dus dat komt alleen maar op dezelfde berg terecht.”

De Vos vindt de uitlating van Grapperhaus ook opvallend omdat onder andere de Nederlandse Politiebond sympathie heeft voor de actie. Bovendien pleitten burgemeesters in het Veiligheidsberaad deze week al voor het toestaan van meer buitenactiviteiten, zo stipt hij aan.

Gesprek

Grapperhaus zei wel in gesprek te zijn met KHN, om te kijken wat voor plannen er kunnen worden gemaakt voor heropening in de toekomst. Als er dan ruimte is voor versoepeling, kunnen die plannen worden voorgelegd aan het Outbreak Management Team.

Tegelijkertijd wil hij niet „op korte termijn verwachtingen gaan wekken.” Als er ruimte was geweest om meer te doen, dan had premier Mark Rutte dat wel aangegeven op de laatste persconferentie, aldus Grapperhaus.