Ollongren vertelde chauffeur pas in dienstauto over besmetting

De chauffeur heeft zich daarna als ’overig contact’ moeten laten testen omdat hij in de buurt is geweest van iemand die besmet is. Of de ambtenaar daadwerkelijk door de D66-bewindsvrouw besmet is, wordt om privacyredenen niet bekendgemaakt.

Dat blijkt uit antwoorden die SP-Kamerlid Bart van Kent heeft gekregen na kritische vragen over de rit van Ollongren een week geleden. Op sociale media reageerden veel mensen verontwaardigd op het feit dat ze met corona bij haar chauffeur instapte.

Op de bewuste donderdag verliet ze vlak voor haar afspraak met VVD-leider Mark Rutte de ’formatiekamer’ vanwege een positieve testuitstlag. Onderweg naar haar dienstauto blunderde ze door per ongeluk de beruchte Omtzigt-notitie met de buitenwereld te delen.

Kamerlid Van Kent heeft er geen goed woord voor over dat Ollongren zich ’gewoon’ liet vervoeren. Als het aan hem had gelegen kroop de bewindsvrouw zelf achter het stuur om haar vaste chauffeur te beschermen.

Zorgplicht

Binnen het kabinet zien ze geen probleem. Minister Carola Schouten, die tijdelijk Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vervangt vanwege zijn opvolging van Ollongren als verkenner, laat weten dat de werkgever (de overheid) zijn zorgplicht heeft ingevuld door maatregelen te nemen.

Schouten verwijst onder andere naar het ’protocol Veilig en verantwoord personenvervoer politieke en ambtelijke top’. Wat opvalt is dat er in dit protocol niets staat over wat te doen als een passagier positief getest is. De maatregelen lijken niet verder te gaan dan het dragen van een mondkapje door beide inzittenden.

Uit de stukken blijkt verder dat in tegenstelling tot taxi’s niet alle dienstauto’s een scherm hebben tussen de chauffeur en hun hooggeplaatste gast. „Conform het protocol wordt in dit geval een mondkapje gedragen”, legt Schouten uit. Ze zou zelf precies hetzelfde doen: „Zoals het protocol voorschrijft zou ik alleen gebruik maken van een dienstauto als dit echt niet anders kan. In dit geval was daar mijns inziens sprake van.”

Volksvertegenwoordiger Van Kent laat het er niet bij zitten. Hij eist opheldering over het ontbreken van een scherm in de bolide. Verder wil de SP’er weten of het protocol wordt aangepast en of de werknemersvertegenwoordiging inspraak heeft gehad bij het opstellen van de regels.